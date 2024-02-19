Эквадор не собирается поставлять вооружение Украине

Эквадор не намерен отправлять вооружение Украине. Об этом заявила министр иностранных дел страны Габриэла Соммерфелд на заседании комиссии парламента, передает ТАСС.

«Президент [Даниэль] Нобоа дал четкое указание не отправлять военную технику в страну, которая участвует в международном вооруженном конфликте», — сказала глава МИД.

По словам дипломата, Эквадор выступает за «мирное решение конфликтов».

Накануне посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан сделал заявление, что страна не будет поставлять российскую технику в США. Таков, по его словам, итог встречи с Нобоа. По словам дипломата, президент Эквадора в ходе встречи особо подчеркнул нейтральный статус страны. Он добавил, что формально о решении властей Эквадора не передавать технику США станет известно позже.

До этого глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности страны Сонсолес Гарсия подчеркивала, что Эквадор намерен «опровергнуть любые аргументы» против экспорта бананов в Россию.

Ранее стало известно, какая страна сможет заменить Эквадор в поставках бананов в РФ.