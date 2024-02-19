Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Эквадор не собирается поставлять вооружение Украине

В МИД Эквадора заявили, что не будут отправлять вооружения на Украину

close
100%
Global Look Press

Эквадор не намерен отправлять вооружение Украине. Об этом заявила министр иностранных дел страны Габриэла Соммерфелд на заседании комиссии парламента, передает ТАСС.

«Президент [Даниэль] Нобоа дал четкое указание не отправлять военную технику в страну, которая участвует в международном вооруженном конфликте», — сказала глава МИД.

По словам дипломата, Эквадор выступает за «мирное решение конфликтов».

Накануне посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан сделал заявление, что страна не будет поставлять российскую технику в США. Таков, по его словам, итог встречи с Нобоа. По словам дипломата, президент Эквадора в ходе встречи особо подчеркнул нейтральный статус страны. Он добавил, что формально о решении властей Эквадора не передавать технику США станет известно позже.

До этого глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности страны Сонсолес Гарсия подчеркивала, что Эквадор намерен «опровергнуть любые аргументы» против экспорта бананов в Россию.

Ранее стало известно, какая страна сможет заменить Эквадор в поставках бананов в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами