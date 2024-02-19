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Медведев подарил чеченскому военкомату автомобили

Медведев передал военному комиссариату Чечни автомобили «Нива»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки в Чечню передал военному комиссариату республики автомобили «Нива». Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Рамзан Кадыров.

Отмечается, что чеченский комиссариат получил от Медведева 10 автомобилей. До этого военные обращались к Кадырову из-за нехватки транспорта.

«В результате коллективной работы, коллективных действий передаем вам эти автомобили», — сказал Медведев.

До этого Медведев говорил, что вклад героев Чечни в победу России в специальной военной операции является исключительным.

Он подчеркнул, что действия чеченских солдат и военачальников важны для победы в СВО. Также Медведев поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с вручением ему ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

19 февраля Медведев прибыл с визитом в Чечню.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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