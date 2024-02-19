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Глава МИД Украины призвал страны ЕС отменить экспортные контракты

Кулеба призвал ЕС отменить экспортные контракты и отдать все снаряды Украине

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Tobias Hase/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего выступления в формате видеоконференции на заседании Совета министров иностранных дел ЕС призвал страны Евросоюза отменить экспортные контракты и передать все снаряды Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.

Отмечается, что Кулеба призвал правительства стран Европы заключать больше долгосрочных контрактов для установления новых производственных линий, а также искать вооружение для Украины за пределами Европы.

«Кулеба призвал европейские правительства <...> отменить контракты на поставку европейских снарядов в третьи страны и перенаправить их на нужды украинского солдата», — говорится в сообщении МИД.

Он также призвал предпринять необходимые шаги для вступления Украины в Евросоюз.

До этого глава германского комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о продолжении обсуждений по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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