Стала известна позиция Венгрии по 13-му пакету санкций ЕС против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать 13-й пакет санкций Европейского союза против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сийярто, на этапе подготовки удалось убрать все противоречащие венгерским интересам пункты.

«Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла», — заявил он.

При этом глава МИД Венгрии подчеркнул, что власти страны считают, что Евросоюз принимает неправильное решение.

19 февраля Сийярто заявил, что Будапешт огорчен тем, что ЕС продолжает санкционную политику в отношении России вместо того, чтобы подумать над планом мирного урегулирования украинского кризиса.

До этого Financial Times сообщала, что послы стран — членов Европейского союза (ЕС) еще 14 февраля планировали согласовать очередной пакет санкций в отношении РФ, однако принятию документа помешал представитель Венгрии.

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