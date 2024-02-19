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В Польше захотели надавить на Венгрию по вопросу членства Швеции в НАТО

Туск призвал надавить на Венгрию по вопросу членства Швеции в НАТО

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости надавить на Венгрию, чтобы получить от Будапешта согласие на вступление Швеции в НАТО. Об этом он сообщил после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, это недопустимо, что одна страна блокирует вступление. Думаю, я не один так считаю. Поэтому нужно осуществлять давление на наших друзей в Будапеште, чтобы они сделали то, что должны», — заявил Туск.

Он подчеркнул, что никогда не слышал каких-либо аргументов, связанных с задержкой ратификации членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе в венгерском парламенте.

«Это недопустимо», — констатировал Туск.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО, терпение Вашингтона «небезгранично».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгерский парламент собирается ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО во время начала весенней сессии, которая стартует 26 февраля.

Ранее стало известно, что НАТО теряет терпение из-за задержек по вступлению Швеции.

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