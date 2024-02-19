В Бразилии оценили решение Израиля о признании персоной нон грата Лулу да Силвы

Специальный представитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что решение Израиля признать президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата является абсурдным. Об

этом сообщает ТАСС.

«Это абсурд. Это только усилит изоляцию Израиля. Лулу да Силву хотят видеть во всем мире, и в данный момент именно Израиль является персоной нон грата», — сообщил Аморим.

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата после его сравнения действий еврейского государства в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал слова бразильского президента «постыдными и серьезными». По словам премьера, это сравнение является «пересечением красной линии». Вместе с тем он отметил, что еврейское государство «борется за свою защиту и обеспечение своего будущего до полной победы, соблюдая при этом международное право».

Нетаньяху также сообщил, что он и глава израильского МИДа Исраэль Кац решили «немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для строгого представления».

Ранее премьер Израиля вызвал посла Бразилии из-за сравнения войны в Газе с преступлениями Гитлера.