Успех главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на выборах на посты главы этого исполнительного органа ЕС далеко не очевиден, поскольку ей понадобится достаточное количество голосов во «фрагментированном» Европарламенте. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Ее успех далеко не очевиден, поскольку ей понадобится поддержка лидеров ЕС в закулисном соглашении и достаточное количество голосов в более фрагментированном Европейском парламенте», — говорится в сообщении издания.

До этого Ляйен по итогам заседания правления партии «Христианско-демократический союз» в Берлине объявила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы ЕК.

По ее словам, в 2019 году она «интуитивно» согласилось стать главой Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен была назначена на пост главы ЕК решением саммита Евросоюза в июне 2019 года, она занимает пост с 1 декабря того же года. Следующий срок полномочий главы ЕК будет действовать с декабря 2024 по ноябрь 2029 года.

Ранее во Франции призвали Макрона, Шольца и фон дер Ляйен отправиться воевать на Украину.