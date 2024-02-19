Премьер Чехии обвинил протестующих фермеров в работе на Россию

Протесты фермеров в Праге, которые организованы против аграрной политики Европейского союза, санкционированы сторонниками России. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсети X.

По его мнению, у нынешней демонстрации «мало общего с борьбой за улучшение условий фермеров».

«Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремлю и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», — написал Фиала.

Накануне чешское издание Novinky со ссылкой на полицию сообщало, что около 500 единиц сельскохозяйственной техники направляются в столицу Чехии на акцию протеста фермеров.

До этого в польском городе Вроцлав фермеры во время демонстрации забросали яйцами представительство Европейской комиссии. Протестующие собрались в центре города у здания ЕК. В акции приняли участие не менее 1 тыс. человек. Они жгли покрышки, взрывали петарды. Через несколько минут после начала акции организаторы объявили о ее окончании.

Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в проблемах бастующих фермеров.