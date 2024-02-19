Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал скорую победу России в СВО. Убежденность в близком завершении военных действий он выразил в ходе визита в Чечню, передает ТАСС.

По словам политика, в настоящий момент решается судьба России. Однако, по его словам, страна уже по военной мощи является сильнейшей в мире и при этом «умеет побеждать».

До этого Медведев прибыл с визитом в Чечню.

Отмечается, что он посетит Российский университет спецназа и проведет встречу с командирами. Также запланировано совещание с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа.

18 февраля Медведев заявлял, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к войне с Западом, и тогда российские войска ударят по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону.

По его словам, другие «красивые места» также давно включены в список целей для российской ядерной триады.

Ранее в Германии отреагировали на слова Медведева об ударе по Берлину.