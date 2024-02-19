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Медведев прибыл с визитом в Чечню

Зампред Совбеза РФ Медведев прибыл в Чечню

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Чечню. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Дмитрий Анатольевич Медведев прибыл в Грозный», — поделился Кадыров.

Отмечается, что Медведев посетит Российский университет спецназа и проведет встречу с командирами. Также запланировано совещание с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа.

До этого Медведев заявлял, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к войне с Западом, и тогда российские войска ударят по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону.

По его словам, другие «красивые места» также давно включены в список целей для российской ядерной триады.

Медведев также заявлял, что ядерные страны никогда не проигрывали войны за защиту Отечества.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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