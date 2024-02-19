Фон дер Ляйен сообщила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен по итогам заседания правления партии «Христианско-демократический союз» в Берлине объявила, что будет еще раз баллотироваться на данный пост. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок», — заявила она.

По ее словам, в 2019 года она «интуитивно» согласилось стать главой Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен была назначена на пост главы ЕК решением саммита Евросоюза в июне 2019 года, она занимает пост с 1 декабря того же года. Следующий срок полномочий главы ЕК будет действовать с декабря 2024 по ноябрь 2029 года.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен планирует 19 февраля объявить о намерении баллотироваться на второй срок.

До этого немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц помешал своей соотечественнице, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен выдвинуться кандидатом на пост генсека НАТО. По данным источников, Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО. Изначально рассмотреть кандидатуру фон дер Ляйен предложил госсекретарь США Энтони Блинкен, но Шольц ее отверг.

Ранее глава Еврокомиссии и генсек НАТО собрались «выпить против Путина».