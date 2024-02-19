Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл планы Франции на Украине

Эксперт Федутинов: военная помощь Киеву со стороны Парижа отходит на второй план

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Франции необходимо протестировать свое новое оружие на территории Украины, в том числе беспилотники, военная помощь Киеву со стороны Парижа в этой связи отошла на второй план. Об этом заявил главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов в интервью агентству РИА Новости.

«Франция никогда ранее не была не то, что в числе лидеров беспилотной индустрии, но даже никогда не приближалась к ведущим странам мира, работающим в этой сфере... Парижу необходимо протестировать новое оружие, Украина подходит для этого лучше всего. Военная помощь Украине таким образом уходит на второй план», — подчеркнул эксперт.

Федутинов привел в пример барражирующий боеприпас Dard самолетного типа от французской компании Nexter. По словам эксперта, данная разработка может нести боевую часть массой около 500 грамм.

До этого глава МИД Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Франция планирует поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) новейшие дроны-камикадзе. По его словам, речь идет о дронах-камикадзе нового поколения, работу которых сейчас тестируют во Франции.

Ранее во Франции рассказали, сколько украинских солдат обучат в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами