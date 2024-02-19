Эксперт раскрыл планы Франции на Украине

Франции необходимо протестировать свое новое оружие на территории Украины, в том числе беспилотники, военная помощь Киеву со стороны Парижа в этой связи отошла на второй план. Об этом заявил главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов в интервью агентству РИА Новости.

«Франция никогда ранее не была не то, что в числе лидеров беспилотной индустрии, но даже никогда не приближалась к ведущим странам мира, работающим в этой сфере... Парижу необходимо протестировать новое оружие, Украина подходит для этого лучше всего. Военная помощь Украине таким образом уходит на второй план», — подчеркнул эксперт.

Федутинов привел в пример барражирующий боеприпас Dard самолетного типа от французской компании Nexter. По словам эксперта, данная разработка может нести боевую часть массой около 500 грамм.

До этого глава МИД Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Франция планирует поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) новейшие дроны-камикадзе. По его словам, речь идет о дронах-камикадзе нового поколения, работу которых сейчас тестируют во Франции.

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