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ЕК призвала Польшу обеспечить транзит грузов на Украину

Еврокомиссия призвала Польшу обеспечить транзит грузов на Украину

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Yan Dobronosov/Reuters

Еврокомиссия призвала силы безопасности Польши сделать все для транзита грузов Украины через границу, где польские фермеры их блокируют. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда четко говорили, что мирные демонстрации — это базовые права в ЕС. Но Еврокомиссия неоднократно заявляла, что насилию нет места, и национальные власти несут ответственность за обеспечение закона и порядка, поэтому национальные власти Польши должны обеспечить права пассажиров и свободную транспортировку грузов, которая имеет ключевое значение для цепочек снабжения внутреннего рынка ЕС», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что польские фермеры на границе с Украиной отказались пропустить фуру, перевозившую автомобили для Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на предъявление всех необходимых документов.

Отмечается, что водитель фуры заявил, что протестующие поляки, которые остановили его транспорт, были в состоянии алкогольного опьянения. Он также подтвердил, что предоставил все запрошенные документы, включая запросы от Украины и разрешение от министерства обороны Польши, утверждая, что груз предназначен именно для украинской армии.

Ранее на границе Польши и Украины в очереди скопились сотни фур.

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