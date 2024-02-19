ЕК призвала Польшу обеспечить транзит грузов на Украину

Еврокомиссия призвала силы безопасности Польши сделать все для транзита грузов Украины через границу, где польские фермеры их блокируют. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда четко говорили, что мирные демонстрации — это базовые права в ЕС. Но Еврокомиссия неоднократно заявляла, что насилию нет места, и национальные власти несут ответственность за обеспечение закона и порядка, поэтому национальные власти Польши должны обеспечить права пассажиров и свободную транспортировку грузов, которая имеет ключевое значение для цепочек снабжения внутреннего рынка ЕС», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что польские фермеры на границе с Украиной отказались пропустить фуру, перевозившую автомобили для Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на предъявление всех необходимых документов.

Отмечается, что водитель фуры заявил, что протестующие поляки, которые остановили его транспорт, были в состоянии алкогольного опьянения. Он также подтвердил, что предоставил все запрошенные документы, включая запросы от Украины и разрешение от министерства обороны Польши, утверждая, что груз предназначен именно для украинской армии.

Ранее на границе Польши и Украины в очереди скопились сотни фур.