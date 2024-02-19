В Латвии оценили вероятность массового выдворения граждан России из страны

Министр внутренних дел Латвии Рихадрс Козловскис заявил, что массового выдворения граждан России из страны, вероятнее всего, не случится. Его слова передает портал Delfi.

Он отметил, что решение Конституционного суда о необходимости знания гражданами России латышского языка для получения вида на жительство означает, что «Латвия может продолжить начатые действия».

Принудительных выдворений на данный момент не зафиксировано, и массового выезда, вероятно, не будет, потому что индивидуальные распоряжения о выезде будут выполняться по-разному — человек либо смирится и уедет, либо попытается обжаловать решение, подчеркнул Козловскис.

15 февраля Конституционный суд Латвии признал законной меру о депортации имеющих вид на жительство в республике россиян, не сдавших экзамен на знание латышского языка.

В тот же день в Латвии вступил в силу запрет на машины с российскими номерами: их будут конфисковывать.

Ранее МИД РФ назвал дискриминацией требование о знании латышского языка резидентами Латвии.