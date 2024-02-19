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В Латвии оценили вероятность массового выдворения граждан России из страны

Глава МВД Латвии: массового выдворения граждан России, скорее всего, не будет

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Ints Kalnins/Reuters

Министр внутренних дел Латвии Рихадрс Козловскис заявил, что массового выдворения граждан России из страны, вероятнее всего, не случится. Его слова передает портал Delfi.

Он отметил, что решение Конституционного суда о необходимости знания гражданами России латышского языка для получения вида на жительство означает, что «Латвия может продолжить начатые действия».

Принудительных выдворений на данный момент не зафиксировано, и массового выезда, вероятно, не будет, потому что индивидуальные распоряжения о выезде будут выполняться по-разному — человек либо смирится и уедет, либо попытается обжаловать решение, подчеркнул Козловскис.

15 февраля Конституционный суд Латвии признал законной меру о депортации имеющих вид на жительство в республике россиян, не сдавших экзамен на знание латышского языка.

В тот же день в Латвии вступил в силу запрет на машины с российскими номерами: их будут конфисковывать.

Ранее МИД РФ назвал дискриминацией требование о знании латышского языка резидентами Латвии.

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