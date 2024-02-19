Премьер Украины рассказал об «украинском экономическом чуде»

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о возможности «украинского экономического чуда» и призвал страны, в частности Японию, инвестировать в экономику Украины для того, чтобы «получить невероятные выгоды». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует все, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире. Для того, чтобы в мире появилось «украинское экономическое чудо», — написал Шмыгаль.

По его словам, Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу «уже сейчас» в такие сферы экономики, как энергетика, инфраструктура, автомобилестроение, добыча полезных ископаемых и IT.

«Приглашаем японский бизнес стать частью украинского экономического чуда. Все, кто инвестирует в нашу экономику сегодня, в последующие годы получат невероятные выгоды и возможности», — добавил Шмыгаль.

До этого сенатор США Линдси Грэм заявил, что Соединенным Штатам следует передавать военную помощь Украине в кредит, так как в этой стране много ресурсов, а американский госдолг превысил $34 трлн.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.