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Китай прокомментировал сообщения о российском оружии в космосе

МИД КНР: Москва уже отреагировала на сообщения об оружии РФ в космосе

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Министерство иностранных дел Китая указало на официальную позицию России по поводу «размещения» в космосе российского оружия. Об этом китайское внешнеполитическое ведомство сообщило РИА Новости, комментируя сообщения о том, что США призвали КНР и Индию отговорить Россию от размещения там своего вооружения.

«Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией… Россия уже отреагировала», — заявили в МИД КНР.

До этого New York Times писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией ядерного оружия в космосе.

По данным издания, Блинкен в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что лидеры Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди должны отговорить Россию от шага, «который может обернуться катастрофой».

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что слухи о планах России разместить ядерное оружие в космосе являются очередной уловкой Белого дома.

Ранее Белый дом и конгресс не сошлись во мнениях об угрозе со стороны России.

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