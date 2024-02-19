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Кандидат в президента США нелестно высказалась о конгрессе

Кандидат в президенты США Хейли сравнила конгрессменов с пьяными моряками

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что конгрессмены США «тратят деньги, как пьяные моряки», по ее словам, Вашингтону нужен «бухгалтер», который бы взял расходы под контроль. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«В Вашингтоне нет святых. И республиканцы, и демократы тратят деньги, как пьяные моряки. Нам нужен бухгалтер в Белом доме, который заставит конгресс взять расходы под контроль», — написала Хейли.

При этом до этого Хейли заявила, что Вашингтон должен одобрить новый пакет помощи Киеву, чтобы не отправлять своих солдат на Украину. Хейли отметила, что Украина не просит войска, но оборудование и боеприпасы.

По мнению Хейли, президенту США Джо Байдену необходимо объяснить американцам важность финансовой поддержки Украины.

Ранее кандидат в президенты США предостерегла от потенциального конфликта с РФ.

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