Зеленский отменил видеовыступление на конференции в Токио по восстановлению Украины

Украинский президент Владимир Зеленский отменил свое ранее запланированное видеовыступление на конференции в Токио по восстановлению Украины, сообщает ТАСС.

Модераторы мероприятия заявили, что выступление Зеленского изначально планировалось показать по видеосвязи. Однако украинская сторона отменила трансляцию видеопослания. Модераторы не разъяснили, с чем связано такое решение Киева.

На конференции о восстановлении Украины, устроенной японским правительством, уже выступили премьер-министр страны Фумио Кисида и глава украинского кабинета министров Денис Шмыгаль. В мероприятии должны принять участие представители около 200 японских и украинских компаний, имеющих в первую очередь отношение к сельскому хозяйству, информационным технологиям, энергетике.

По итогам конференции Токио собирается передать Киеву в виде грантов около 15,8 млрд иен ($106 млн). В настоящее время японское правительство предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и другие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд.

Ранее сообщалось, что Банк международного сотрудничества Японии предоставит Черноморскому банку торговли и развития финансирование в размере до $150 млн на реализацию проектов по развитию Украины.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.