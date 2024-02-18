В США предложили исключать из НАТО страны с маленьким оборонным бюджетом

Американский сенатор от республиканской партии Линдси Грэм предложил исключать из НАТО страны, чей бюджет на оборону не достигает 2% от размера ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу, чтобы была система, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают», – сообщил он.

По мнению политика, расходы на оборону в 2% от ВВП являются необходимыми для всех участников Североатлантического альянса. При этом 19 из 31 стран НАТО не выполняют это условие, отметил Грэм.

Он также назвал верными попытки бывшего главы Белого дома Дональда Трампа добиться от союзников США больших расходов на оборону.

«Президент Трамп прав в том, что хочет от стран НАТО выполнения их обязательств в 2%», – отметил Грэм.

11 февраля Дональд Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обсечению обороны.

Ранее Трамп предложил отказаться от безвозмездной помощи странам-союзникам.