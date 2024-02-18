В США указали на необходимость одобрения нового пакета помощи Украине

Экс-постпред США при ООН и единственная конкурентка Дональда Трампа в Республиканской партии в борьбе за выдвижение на пост президента США Никки Хейли заявила, что Вашингтон должен одобрить новый пакет помощи Киеву, чтобы не отправлять своих солдат на Украину. Об этом сообщает телеканал ABC.

Хейли отметила, что Украина не просит войска, но оборудование и боеприпасы.

«У них есть большая боевая сила, нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку кого-либо из наших военнослужащих», — пояснила она.

По мнению Хейли, президенту США Джо Байдену необходимо объяснить американцам важность финансовой поддержки Украины.

До этого полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в беседе с «Лентой.ру», что конфликт на Украине может разрешиться в течение трех месяцев без помощи Запада. По словам Матвийчука, оборона Вооруженных сил Украины «сыпется».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.