Боррель заявил, что у ЕС не хватает денег на производство боеприпасов для ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что государства Европейского союза (ЕС) не испытывают проблем с производством снарядов для ВСУ, однако им не хватает финансирования для их изготовления. Его слова передает ТАСС.

«У нас нет проблем с мощностями для производства снарядов. Чего нам не хватает, это финансирования», — сказал Боррель.

Он указал, что европейская промышленность заявляет о наличии мощностей на производство, но подчеркивает отсутствие заказов.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейский союз (ЕС) взял с потолка цифру о количестве обещанных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«К сожалению, могу констатировать, что цифры принятого обещания — относительно передачи Украине миллиона единиц боеприпасов – взяты с потолка», — сказал Науседа.

Он отметил, что когда страны Евросоюза начали оценивать реальные возможности по производству боеприпасов, то пришли к выводу, что «таких возможностей нет».

Ранее Боррель назвал главное обязательство в области безопасности для Украины.