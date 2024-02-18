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Боррель заявил, что ситуация на Украине разрешится через три месяца

Боррель: ситуация на поле боя на Украине «решится через три месяца»

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Isabel Infantes/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине «будет разрешена за три месяца». Также дипломат пообещал нарастить финансовую и военную поддержку страны, передает ТАСС.

«В три месяца ситуация разрешится на поле боя. Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живем в военной ситуации», — заявил Боррель.

По его словам, страны Запада больше не могут «ждать европейских выборов» или «знать больше подробностей» для оказания большой помощи Украине.

До этого депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что новый транш Украине от Франции на €3 млрд в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя странами является безумием.

Мариани обратил внимание, что две недели назад Макрон вместе с другими лидерами ЕС настоял на доведении помощи Украине до €50 млрд. Депутат добавил, что во французской политической системе президент имеет широкие права, и Макрону не требовалось согласие парламента для принятия решения. Он подчеркнул, что легальное не всегда легитимно. Парламентарий призвал власти Франции из-за огромного долга, который превышает €3 трлн, проявлять осмотрительность и осторожность в расходах.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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