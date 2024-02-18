Путин объяснил, почему он не начал СВО раньше

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывала постепенно реализовать Минские соглашения, однако вторая сторона даже не собиралась этого делать. Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

«Ну думал, что сможем постепенно, постепенно. Но вот вторая сторона и не собиралась этого делать. Вот, в чем проблема. Поэтому причина (того, что СВО не началась раньше. — «Газета.Ru») заключается именно в этом», — сказал Путин.

До этого президент России заявлял, что Москва зря не начала активных действий на Украине раньше, но она в течение длительного времени пыталась решить конфликт мирными средствами и рассчитывала на порядочность оппонентов.

В ноябре 2022 года бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал Минские соглашения «очень талантливо написанным документом». Он заявил, что они были нужны ему, чтобы «получить как минимум 4,5 года» на то, чтобы «сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших ВС в Восточной Европе».

Ранее Путин заявил, что в России никогда не делали разницы между русскими и украинцами.