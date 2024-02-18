Путин на следующей неделе посетит несколько регионов РФ

Президент России Владимир Путин на будущей неделе совершит поездки в несколько российских регионов и примет участие в ежегодном форуме агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

«Снова несколько региональных поездок в графике президента», — указывается в материале.

Согласно информации телеканала, названия конкретных населенных пунктов будут сообщены позже. Однако известно, что главу государства ожидают в Казани, где на следующей неделе будет проходить международный мультиспортивный турнир по 21 инновационной дисциплине, основанный на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды — Международные Игры Будущего.

Кроме того, президент примет участие в ежегодном форуме агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени».

Некоторое время назад пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал поездку Путина в Калининград. Песков отказался называть визит Путина в Калининград посланием странам НАТО.

Ранее Путин открыл несколько новых онкологических центров в трех российских регионах.