Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты приказывают властям Украины атаковать российские города. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По его словам, США «приказывают» властям Украины использовать любые ракеты и беспилотные системы, которые Вашингтон может предоставить, чтобы наносить удары по России.

«Другими словами, атаковать города, деревни внутри России», — сказал Макгрегор.

Он сравнил такие действия с «бессмысленной местью», когда человек не может что-то получить и желает это уничтожить.

17 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам в регионе. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе. Взрывной волной выбило лобовое стекло. Водителя контузило, он также получил баротравму.

Ранее военный рассказал, как российские солдаты нашли обстрелявший Белгород расчет.