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В Литве заявили, что цифра о миллионе боеприпасов для ВСУ «взята с потолка»

Президент Литвы Науседа: ЕС взял с потолка цифру о миллионе припасов для ВСУ

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейский союз (ЕС) взял с потолка цифру о количестве обещанных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит «Sputnik.Литва».

«К сожалению, могу констатировать, что цифры принятого обещания — относительно передачи Украине миллиона единиц боеприпасов – взяты с потолка», — сказал Науседа.

Он отметил, что когда страны Евросоюза начали оценивать реальные возможности по производству боеприпасов, то пришли к выводу, что «таких возможностей нет».

Президент Литвы отметил, что «лишь позже стало понятно», что необходимо быстро наращивать обороноспособность, чтобы выполнить обещание, хоть и с задержкой.

«Я не думаю, что это сознательное намерение или попытка придержать поставки техники и боеприпасов на Украину. Это просто неспособность сократить период между принятием решения и его реализацией. И по очень разным причинам мы очень опаздываем с помощью Украине», — подчеркнул Науседа.

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что потребности Украины в снарядах превосходят возможности их производства в Германии. По его словам, ВСУ необходимо более двух миллионов снарядов в год, немецкое производство не может удовлетворить такие потребности. Паппергер подчеркнул, что ФРГ понадобится «от десяти до пятнадцати лет» для пополнения собственных запасов.

Ранее президент Чехии заявил о найденных для Украины 800 тыс. снарядов.

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