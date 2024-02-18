Путин заявил о потере конкурентоспособности экономики ФРГ

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Германии устойчива, однако без дешевых энергоносителей из РФ утрачивает конкурентоспособность. Своей оценкой российский лидер поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

Путин при этом отметил, что даже когда энергоносители были относительно дешевыми, в ФРГ все равно говорили, что «это слишком дорого».

По словам российского лидера, экономика все еще «способна долго существовать и развиваться и здесь никакой катастрофы не будет».

«Фундаментальные основы немецкой, европейской экономики очень серьезные и основательные», — подчеркнул президент РФ.

До этого зампредседателя парламентской группы новой партии ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Клаус Эрнст заявил, что Германия больше не может полагаться на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин заявлял, что Россия готова поставлять СПГ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока — 2», однако ФРГ не открывает его.

Ранее уровень запасов газа в Европе опустился ниже 69%.