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Путин заявил о сложной внутриполитической борьбе в Германии

Путин: политика властей Германии наносит ущерб будущему экономики ФРГ

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в Германии идет сложная внутриполитическая борьба, но очевидно, что политика властей наносит ущерб будущему экономики ФРГ. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

Российский лидер отметил, что не стал бы оценивать действия немецких политиков, поскольку иногда со стороны непросто вникнуть в суть происходящего

«Сегодняшняя политика действующих властей наносит колоссальный ущерб будущему германской экономики», — сказал Путин.

До этого российский глава государства высказал мнение, что попытки возложить на современных немецких граждан всю ответственность за действия нацистской Германии являются нечестными.

13 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российское руководство не должно надеяться, что поддержка Украины со стороны Запада начнет ослабевать.

18 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин намерен компенсировать «годы пренебрежения» в сфере обороны, в связи с чем военные расходы страны могут возрасти и дойти до 3,5% ВВП.

Ранее в ЕС рассказали о смене настроений по отношению к РФ.

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