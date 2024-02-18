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Кулеба встретился с главой МИД Китая в Мюнхене

Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И на конференции в Мюнхене

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DmytroKuleba/X

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с китайским коллегой Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Как отметил глава внешнеполитического ведомства Украины, стороны обсудили «двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и прочного мира на Украине».

«Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украиной предстоящего глобального саммита мира в Швейцарии», — написал Кулеба.

Он отметил, что Киев и Пекин согласились с необходимостью «поддержания украинско-китайских контактов на всех уровнях и продолжения нашего диалога».

До этого постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Соединенные Штаты и их союзников прекратить «подливать масло в огонь» поставками вооружений украинской армии и начать переговоры с Москвой. Дипломат подчеркнул, что безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или расширения военных группировок.

Ранее в МИД КНР заявили, что власти Китая отреагируют на кризис на Украине.

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