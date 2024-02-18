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Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом

Дмитрий Киселев отправил в Белый дом запрос на интервью с Байденом

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Максим Блинов/РИА Новости

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в ходе программы «Вести недели» сообщил, что направил запрос на интервью с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя», — объяснил Киселев.

Он также отметил, что интервью будет переведено на разные языки. По его словам, зеркальное интервью президента США российскому журналисту было бы лучшим ответом.

На прошлой неделе Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск возмутился попытками ограничить распространение интервью Путина.

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