Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Посол РФ заявил, что Оттаве придется ответить за чествование эсэсовца

Посол в Канаде: Оттаве не удастся замотать сюжет с чествованием эсэсовца

close
100%
CBC

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Оттаве не удастся «замотать» ситуацию с чествованием бывшего солдата дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунки) Гунько в канадском парламенте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится», — пояснил Степанов.

Дипломат отметил, что среди канадской украинской диаспоры скандал вызвал противоположные реакции. К примеру, президент «Украинской национальной федерации» Юрий Клюфас заступился за Гунько, заявив, что тот воевал не за Гитлера, а за Украину, поэтому не может считаться преступником.

При этом старейшая «Ассоциация объединенных украинских канадцев», действующая с 1918 года, осудила чествование Гунько и потребовала прекратить финансирование украинско-канадских организаций, почитающих нацистов или их пособников.

До этого в МИД Белоруссии заявили, что отказ Канады в выдаче РФ нациста Гуньки следует рассматривать не как частный случай, а в качестве серьезнейшей, глобальной темы международных отношений.

Ранее Россия передала Канаде запрос на выдачу украинского ветерана СС Хунки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами