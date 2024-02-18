Посол РФ заявил, что Оттаве придется ответить за чествование эсэсовца

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Оттаве не удастся «замотать» ситуацию с чествованием бывшего солдата дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунки) Гунько в канадском парламенте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится», — пояснил Степанов.

Дипломат отметил, что среди канадской украинской диаспоры скандал вызвал противоположные реакции. К примеру, президент «Украинской национальной федерации» Юрий Клюфас заступился за Гунько, заявив, что тот воевал не за Гитлера, а за Украину, поэтому не может считаться преступником.

При этом старейшая «Ассоциация объединенных украинских канадцев», действующая с 1918 года, осудила чествование Гунько и потребовала прекратить финансирование украинско-канадских организаций, почитающих нацистов или их пособников.

До этого в МИД Белоруссии заявили, что отказ Канады в выдаче РФ нациста Гуньки следует рассматривать не как частный случай, а в качестве серьезнейшей, глобальной темы международных отношений.

Ранее Россия передала Канаде запрос на выдачу украинского ветерана СС Хунки.