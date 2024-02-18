Путин назвал причину ажиотажа вокруг его интервью журналисту Такеру Карлсону

Президент России Владимир Путин заявил, что интерес к его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону связан с желанием в мире познакомиться с альтернативной точкой зрения. Своим мнением он поделился в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

«Могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду», — сказал Путин.

До этого Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что российский президент «хочет выйти» из конфликта на Украине. При этом он отметил, что в ближайшее время Путин не будет «более открытым к переговорам», чем сейчас.

Издание Business Insider писало, что негативные или критические комментарии западных политиков лишь повысили популярность Путина после интервью Карлсону.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что после интервью президента России американскому журналисту стало ясно, что общество в США жило в полной информационной блокаде.

Ранее во Франции заявили об истерике в НАТО после интервью Путина Карлсону.