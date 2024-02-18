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В Дании призвали отдать «ненужное» оружие Украине

Премьер Дании Фредериксен призвала Европу передать ненужное оружие Украине

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Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала европейские государства передать Украине ненужное вооружение. Соответствующее заявление она сделала на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Jyllands Posten.

«У нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам в данный момент даже не нужны. Их необходимо доставить на Украину», — заявила Фредериксен.

По ее словам, в ближайшей перспективе нужно передать Украине то, что она попросит, а в долгосрочной перспективе принять республику в Европейский союз и НАТО.

До этого президент Украины Владимир Зеленский констатировал превосходство Вооруженных сил России на поле боя.

По мнению Зеленского, «эта война в целом несправедлива (…) с точки зрения преимущества». Поясняя мысль, он заявил, что на вооружении ВСУ стоит артиллерия дальностью до 20 километров, а у России – до 40 километров. В результате живые люди сражаются с дальнобойными системами, что, по мнению президента Украины, противоречит идеологии войны.

Ранее Зеленский обсудил с сенатом США поставки вооружения на Украину.

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