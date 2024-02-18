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Маск отреагировал на взятие Авдеевки российской армией

Маск о взятии Авдеевки: чем дольше идет украинский кризис, тем лучше для Москвы

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Kirsty Wigglesworth/AP

Предприниматель Илон Маск выразил точку зрения, что Россия и дальше будет получать преимущество, пока длится конфликт на Украине. Об этом он написал в соцсети Х в комментарии к публикации о взятии Авдеевки российской армией.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — считает Маск.

Соответствующий комментарий появился под публикацией миллиардера Дэвида Сакса, который указал, что Украина потерпела поражение в Авдеевке, а российские войска наступают.

Так он отреагировал на сообщение миллиардера Дэвида Сакса, который отметил, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а российские силы наступают.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взятие Авдеевки российской армией является большим шагом вперед в обеспечении безопасности Донецка и эмоциональном сломе ВСУ. Он напомнил, что именно Авдеевка «методично и дольше всего» готовилась украинской армией к обороне.

По словам Рогова, взятие города заставит западные страны пересмотреть свое стремление оказывать финансовую и военную помощь Украине.

Ранее в США оценили взятие Авдеевки российской армией.

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