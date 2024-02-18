Германия намерена тратить еще больше на оборону

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин намерен компенсировать «годы пренебрежения» в сфере обороны, в связи с чем военные расходы страны могут возрасти и дойти до 3,5% ВВП. Его слова приводит Bloomberg.

Писториус подчеркнул, что конкретные цифры финансовых вложений в оборонную промышленность будут зависеть от конкретной ситуации в экономике ФРГ.

Он также выразил надежду, что примеру Берлина последуют другие страны НАТО, чтобы достичь выполнения плана по расходу на оборону в 2% от ВВП.

15 февраля глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Швеции в НАТО должно произойти как можно скорее. Об этом он заявил в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В этот же день председатель комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выразила мнение, что идеи о собственном ядерном оружии для Евросоюза не являются реальными, ЕС должен отдать приоритет другим областям, а не разработке независимых средств ядерного сдерживания.

Ранее в Германии заявили о сохранении разделительных линий в Европе на десятилетия.