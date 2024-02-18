Путин: американцам будет трудно понять историческую часть интервью Карлсону

Президент России Владимир Путин заявил, что его часть интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которая посвящена истории, будет трудна для понимания аудитории в США. Об этом сообщает ТАСС.

«Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев», — сказал российский лидер.

До этого Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что Путин, с которым он ранее сделал интервью, «хочет выйти» из конфликта на Украине. При этом он отметил, что в ближайшее время российский лидер не будет «более открытым к переговорам», чем сейчас.

На прошлой неделе Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск возмутился попытками ограничить распространение интервью Путина.