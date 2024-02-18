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Министр юстиции Украины призвал выдать заключенным автоматы или лопаты

Министр юстиции Украины Малюська поддержал мобилизацию заключенных

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Depositphotos

Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил с предложением выдать заключенным «хотя бы лопаты». Об этом глава ведомства заявил в эфире телеканала «Рада».

По его словам, сложно представить, какую опасность в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут представлять осужденные за нарушение правил дорожного движения или коррупцию. Малюська заявил, что они стрелять из автомата по своим «точно не будут». Министр обратил внимание, что в армии сейчас требуется не только защищать Родину с оружием в руках, строить, к примеру, различные военные сооружения.

«Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату», — сказал он.

Чиновник счел, что в мобилизации не задействовали две большие категории граждан: нынешние заключенные и имевшие ранее судимость. Министр подчеркнул, что в армию их никто не забирает по «не совсем понятным мотивам». Он отметил, что это бы прибавила в рядах ВСУ не мене 50 тыс. человек.

До этого экс-военный НАТО высказался о «перезагрузке» ВСУ.

Ранее сообщалось, что власти Запорожской области планируют создать добровольческий батальон из пленных ВСУ.

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