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Экс-президент США представил новую линию «Кроссовок Трампа»

Трамп представил новую линию обуви на «Величайшим шоу кроссовок»

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Mike Segar/Reuters

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп представил новую линию фирменной обуви на выставке Sneaker Con. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Это мероприятии организаторы позиционируют, как «Величайшее шоу кроссовок на Земле!».

Обувь продается за $399. Цена на одеколон и духи «Victory47» под маркой Трампа — $99.

«Появление Трампа было встречено бурными криками его противников и скандированием »США», — уточнили в сообщении.

По информации агентства, многие сторонники экс-президента пришли на показ в традиционном луке Трампа.

Накануне политик заявил, что искусственный интеллект выставил его потолстевшим.

В субботу, 17 февраля суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Бывший президент США будет обязан выплатить штраф в $355 млн. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк в течение трех лет.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.

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