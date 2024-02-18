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Вице-канцлер ФРГ заявил о необходимости финансирования производства оружия

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Западу нужно финансировать производство оружия для Киева

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CNN

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек («зеленые») заявил, что Западу нужно финансировать производство оружия ради Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, деньги на производство оружия необходимо тратить до тех пор, пока Украина в нем нуждается.

Он подчеркнул, что если производственные мощности больше не потребуются Киеву, то их можно будет оставить себе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении встречи с делегацией сената США в Мюнхене, в ходе которой обсуждалась поставка вооружения для вооруженных сил страны.

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что Украина не сможет стать членом Организации Североатлантического договора (НАТО), пока продолжается конфликт.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в организации считают, что для стран – членов альянса сейчас не существует реальной военной угрозы.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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