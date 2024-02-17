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Орбан считает стратегию ЕС в отношении Украины провальной

Орбан: Венгрия будет держаться подальше от войны на Украине

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Bertrand Guay/Pool/AP

Венгрия будет сопротивляться втягиванию в украинский конфликт и выступает против введения новых санкций в отношении России. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан во время выступления в эфире национального телевидения, сообщает ТАСС.

По мнению Орбана, «стратегия Брюсселя в отношении Украины с треском провалилась»: лидеры ЕС едва не втянули входящие в союз страны в прямой военный конфликт. В отличие от них, Венгрия последовательно выступала за мирное урегулирование ситуации и будет и далее придерживаться этой позиции, подчеркнул он.

«Мы намерены держаться подальше от войны [на Украине] и политики санкций», — сказал Орбан.

Кроме того, премьер назвал экономические ограничения в отношении России «новой холодной войной» и заявил, что будет противодействовать им.

17 февраля посол России рассказал об осложнении отношений с Венгрией.

15 февраля ЕС не смог одобрить 13-й пакет санкций против России из-за отказа Венгрии.

Ранее в венгерском парламенте заявили о скорой ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО.

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