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Cаммит по Украине могут отложить из-за недостаточной вовлеченности мировых лидеров

Bloomberg: саммит по Украине могут отложить из-за невовлеченности лидеров Запада

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Virginia Mayo/AP

Конференция по урегулированию ситуации на Украине может быть перенесена по срокам из-за недостаточной вовлеченности в это мероприятие мировых лидеров. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Украина выступает за проведение саммита в следующем месяце, однако дата, скорее всего, будет перенесена на апрель или май из-за отсутствия участия мировых лидеров», — пишет агентство.

Отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях Мюнхенской конференции по безопасности добивается встречи со своим коллегой из Китая Ван И, чтобы убедить его поучаствовать в данном мероприятии.

Ранее исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока на ее территории не закончится военный конфликт. Он отметил, что Украине нужно пройти путь из нескольких шагов для вступления в Североатлантический альянс.

Ранее страны НАТО подписали контракты по производству оружия для Украины.

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