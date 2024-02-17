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В США раскритиковали заявление Нуланд о сюрпризах Путину

AC: заявление Нуланд о ситуации на Украине оторвано от реальности

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Gleb Garanich/Reuters

Заявления заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд о ситуации на Украине являются неправдоподобными. Об этом пишет American Conservative.

Во время своего январского визита в Киев Нуланд предположила, что по мере укрепления Вооруженных сил Украины президент РФ Владимир Путин начнет получать «приятные сюрпризы» на поле боя, после чего украинская армия добьется «серьезных успехов».

«Заявления Нуланд <…> похожи на счастливые сказки на ночь, которые власть рассказывает себе, чтобы не подпускать к двери волков реальности, совести и неудач. Это крайне неправдоподобные рассказы о текущей ситуации», — говорится в статье.

Там отмечается, что ситуация на поле боя развивается в пользу России, и это стало настолько очевидно, что нельзя игнорировать.

«Если нам лгут о ходе войны, какова, по вашему мнению, вероятность того, что нам также лгут о причинах войны?» – задается вопросом автор.

До этого издание Asia Times писало, что Виктория Нуланд прибыла в Киев для того, чтобы предотвратить госпереворот на Украине.

Ранее в МИД РФ назвали цель визита Нуланд в Киев.

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Операция на Украине
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