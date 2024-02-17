В США заявили о нежелании делить мир на обособленные блоки

В своей политике Соединенные Штаты не намереваются делить мир на обособленные блоки и намерены сотрудничать с разными игроками на международной арене. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

Госсекретарь заявил, что формирование коалиций с игроками, обладающими собственными возможностями и опытом в решении тех или иных вопросов, соответствует интересам американского народа. Однако прежде всего речь идет о сотрудничестве с демократиями.

17 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в Мюнхене обсудил с госсекретарем США Блинкеном армяно-азербайджанский конфликт.

В тот же день глава МИД Китая Ван И на встрече с Блинкеном потребовал отменить санкции против КНР. Китайский дипломат подчеркнул, что двум державам необходимо выстраивать отношения на принципах взаимного уважения, которые позволят им «уживаться друг с другом».

Ранее на Мюнхенской конференции заявили о неготовности принять Украину в НАТО.