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Глава ЕК призвала отказаться от «серых зон» в оценке украинского конфликта

Фон дер Ляйен: страны Европы должны выбрать сторону в украинском конфликте

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Страны Европы должны отказаться от нейтралитета по поводу украинского конфликта, в ЕС не должно оставаться «серых зон» в его оценке. Такое мнение выразила на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«В Европе больше не может быть «серых зон». Вы должны решить: либо вы с [президентом РФ Владимиром] Путиным, либо вы с демократическими государствами. Либо вы с автократами, либо вы уважаете наши ценности», — сказала фон дер Ляйен.

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС необходимо ввести должность еврокомиссара по обороне.

16 февраля глава Еврокомиссии призвала страны ЕС тратить больше на оборону.

«Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски», — заявила глава ЕК.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО.

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