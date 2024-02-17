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Китай пообещал не применять первым ядерное оружие

Глава МИД КНР Ван И: Китай не будет первым использовать ядерное оружие

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Китай не собирается первым использовать ядерное оружие против какой либо страны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Его слова передает ТАСС.

«Мы не будем первыми применять ядерное оружие против какой-либо страны, включая Украину», — сказал Ван И.

Он также подчеркнул, что Китай не станет применять ядерное оружие против государств, у которых такого оружия нет.

Министр напомнил, что высшее китайское руководство выступает против применения ядерного арсенала и развязывания войн при его помощи.

До этого телеканал CNN сообщил, что Запад заподозрил Россию в разработке «ядерного космического оружия». Эксперты считают, что такое оружие может уничтожить крупные группировки малых спутников, таких как Starlink Илона Маска.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил, что наиболее вероятный кандидат на место российского оружия в космосе, о котором говорят США, — космический ядерный буксир «Зевс» или «нечто родственное».

Ранее политолог объяснил, зачем США пугают российским «ядерным оружием» в космосе.

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