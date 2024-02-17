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Бербок рассказала, как достичь прочного мира на Ближнем Востоке

Reuters: Бербок рассказала об основах для создания палестинского государства

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Liesa Johannssen/Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости гарантий безопасности между Израилем и Палестиной, которые станут основой для политического решения о сосуществовании двух государств. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на ее выступление на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Бербок заявила… для установления решения о сосуществовании двух государств для Израиля и Палестины необходима гарантия того, что подобное нападению ХАМАС 7 октября никогда не повторится», — сообщает издание.

В начале января Бербок во время визита в Израиль заявила, что израильской армии нужно снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа и расширить возможности для доставки туда помощи. Бербок тогда рассказала, что в сектор Газа поступает мало гуманитарной помощи. Она назвала важным шагом открытие КПП «Рафах» и «Керем-Шалом».

Ранее большинство палестинцев заявили, что поддерживают атаку ХАМАС на Израиль.

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