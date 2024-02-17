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Запад хочет оснастить ВСУ дронами с искусственным интеллектом

Bloomberg: Британия и США работают над поставкой Киеву тысяч дронов с ИИ

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Inna Varenytsia/Reuters

Великобритания и США работают над поставкой Украине «тысяч» беспилотников с внедренными системами искусственного интеллекта, который якобы позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) «одновременно атаковать российские цели». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Великобритания работает со странами, в том числе с США, над предоставлением Украине тысяч новых дронов с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что западные военные стратеги, разрабатывающие эту технологию, считают, что «она может позволить Украине сокрушить определенные российские позиции». По данным источников агентства, такие дроны могут отправить на Украину в течение нескольких месяцев, однако знакомые с этой информацией люди добавили, что «сроки могут сдвигаться».

До этого в Германии признали, что российские ударные и разведывательные дроны оказывают сильнейшее давление на украинские войска, что стало серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

Ранее сообщалось, что Нидерланды будут поставлять Украине современные дроны.

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