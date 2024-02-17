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Зеленский переложил на Запад вину в сдаче Авдеевки

Зеленский заявил, что Авдеевку пришлось сдать из-за нехватки оружия с Запада

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя ситуацию в Авдеевке, объяснил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось из нее уйти из-за искусственного дефицита боеприпасов, вызванного нехваткой поставок с Запада. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши действия ограничены лишь недостаточностью и дальностью нашего оружия. Но это не зависит от нас, и ситуация в Авдеевке это подтверждает», — заявил он.

По его словам, у ВСУ наблюдается «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения». Он отметил, что РФ одержала верх в боях за город, потому что имеет военное преимущество над украинской армией.

Также Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности констатировал превосходство Вооруженных сил России на поле боя. 17 февраля Зеленский объяснил вывод украинских войск из Авдеевки желанием сохранить жизни украинских военных.

Ранее Сырский приказал подразделениям выйти из Авдеевки.

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