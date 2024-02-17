В МИД КНР заявили, что власти Китая отреагируют на кризис на Украине

Власти Китая не собираются оставаться безучастными на фоне нарастающего кризиса на Украине, но при этом не станут использовать его в своих корыстных интересах. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает ТАСС.

»Китай не был инициатором украинского кризиса и не принимает в нем участия. Однако это не значит, что мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за ним издалека», – сказал Ван И.

Дипломат также отметил, что Китай поддерживает идею мирных переговоров по Украине. По его словам, необходимо учитывать интересы каждой из сторон конфликта и соблюдать принципы Устава ООН.

Ван И подчеркнул, что чем раньше начнется мирный диалог, тем меньшие потери понесет каждая из сторон, втянутых в боевые действия.

До этого постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Соединенных Штатов и их союзников прекратить «подливать масло в огонь» поставками вооружений украинской армии и начать переговоры с Москвой.

Ранее заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк заявил, что Россия якобы использует для кибератак на Украине китайские шпионские программы.