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Зеленский уклонился от ответа на вопрос об изменении призывного возраста на Украине

На Мюнхенской конференции Зеленский заявил о важности справедливой мобилизации

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Johanna Geron/Reuters

Президент Владимир Зеленский не дал четкого ответа на вопрос о возможности изменения призывного возраста на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Говоря о реализации планов понижения возрастной планки для призыва с 27 до 25 лет, Зеленский ответил, что это «вопрос комплексный».

Президент Украины подчеркнул важность «справедливой мобилизации» и «ротации людей, которые устали на фронте».

По словам Зеленского, на передовой их должны менять профессионально подготовленные военнослужащие. От системы отзыва с фронта зависит и мобилизация, которая должна обеспечить не меньшее количество людей в составе ВСУ. При этом Зеленский не смог назвать количество потерь личного состава украинской армии.

17 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, констатировал преимущество РФ на поле боя.

В тот же день он заявил, что готов поехать с Трампом на передовую в случае его визита и объяснил вывод войск из Авдеевки.

Ранее Зеленский рассказал, когда украинские беженцы смогут вернуться домой.

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